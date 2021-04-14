Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli hava-hava füzesi BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK"

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

"İLK ATIŞTA HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU"

Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
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