Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonalarda madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonalarda madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonalarda madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla Çankaya Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcuları iftar yemeğinde kabul etti.

MADALYA KAZANAN SPORCULARLA İFTAR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Büşra Işıldar, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Adem Asil, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Rıza Kayaalp, Sümeyye Kentli, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Berfin Altun, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün'le bir araya geldi. Erdoğan, sporcularla beraber iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı
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