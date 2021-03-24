Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' ifadesi marka oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Rize Kongresi'nde kullandığı "lebaleb" kelimesi Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru ile ticari marka olarak tescil edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda AK Parti Rize Kongresi'ndeki "Salon lebaleb dolu" ifadesindeki "lebaleb" kelimesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurularak tescillendi.

FİRMA İSTANBUL MERKEZLİ

Söz konusu marka İstanbul'da kurulu dijital bir ekibin hayata geçirdiği ilk freelance start-up markası.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Şubat ayında gerçekleştirilen AK Parti Rize Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu" demişti.

LEBALEB NE DEMEK?

'Leb-a-leb', Farsça kökenli tıklım tıklım ağzına değin dolu anlamında bir sözcük.