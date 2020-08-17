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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta kurmaylarını toplayıp koronavirüs döneminin en kapsamlı ekonomi toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda salgının ekonomiye etkileri, dövizdeki dalgalanma, teşvik destekler ana gündem konusu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak
17.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinin en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini bu hafta gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin toplantıya katılması bekleniyor.

KORONAVİRÜSÜN EKONOMİYE ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Milliyet'te yer alan habere göre, bu hafta gerçekleşmesi beklenen ve ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek ve özellikle turizm sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi edecek adımlar görüşülecek.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA, TEŞVİK VE DESTEKLER ELE ALINACAK

Toplantıda, dövizdeki dalgalanma, koronavirüs döneminde verilen teşviklerin sonuçları, kısa çalışma ödeneği, işsizlik rakamları, istihdamdaki düşüş, istihdamı artırma hedefleri, 2020 son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler ile ithalat ve ihracat rakamları başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.

Manşet

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