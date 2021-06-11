Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımıza destek mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Allah yar ve yardımcısınız olsun" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım

BAKÜ'YE GİTMESİ BEKLENİYOR

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski bir futbolcu ve bu spora çok ilgi gösteriyor. Erdoğan'ın Bakü'de oynanacak 16 Haziran'daki Galler maçı ve 20 Haziran'daki İsviçre müsabakasını stattan takip etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım
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