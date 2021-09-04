Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
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Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de online olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılışını gerçekleştireceği projenin temel atma törenine bağlandı. Bu sırada Bakan Kurum'un hemen butona basıp açılışı yapmak istemesi üzerine Erdoğan, "Konuşmaktan çok görelim bir de, zoom yapalım." diyerek devreye girdi.

Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tünelin Rize'nin 70 yıllık hayali olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir'' dedi.

ÖNCE PROJENİN GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İSTEDİ

Konuşmasının ardından Ofis ve İşyeri İnşaatı Temel Atma Töreni'nin olduğu bölgede açılış için bekleyen protokolle online platformda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdi. Bu sırada Kurum'un konuşmasının ardından hemen butona basarak açılışı gerçekleştirmek istemesi üzerine Erdoğan, araya girdi.

"KONUŞMAKTAN ÇOK GÖRELİM BİR DE"

Cumhurbaşkanı, "Konuşmaktan çok görelim bir de, zoom yapalım." dedi. Bu arada ekrana açılışı yapılan alanın görüntüleri getirildi. Projeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında açılışı gerçekleştirdi.

Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
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Gözde Nur Bayar
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Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi - Haberler Ekonomi
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