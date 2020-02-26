: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok

26.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki ABD'den Patriot alımıyla ilgili konuştu. Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorusu üzerine "Benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok" açıklaması yaptı.

Dün resmi temaslar için Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AMERİKA'NIN BİZE VERECEĞİ PATRİOT YOK"

Erdoğan kendisine yöneltilen "İdlib'e Batı'dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD'den gelecek Patriot'ların konuşlandırılması konularında" sorusuna şu cevabı verdi "Şu anda Amerika'nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüşmemiz gerekecek. İlgili arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapacak. Patriot meselesine gelince, ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık "Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz" Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre'den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot'u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tabi her görüşmemiz de Patriot söz konusu oluyor."

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