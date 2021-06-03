Cumayeri esnafına kira müjdesi
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Cumayeri esnafına kira müjdesi

Cumayeri esnafına kira müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında esnafa destek kararı alındı.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında esnafa destek kararı alındı.

Cumayeri Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda imar tadilatları ve önergeler ile gerçekleşen oturumda gündem maddeleri arasında yer alan kademeli normalleşmeye geçişte esnafa destek konusunda söz alan Başkan Koloğlu, "Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeni ile İlimiz ve İlçemiz de hem ekonomik hem de psikolojik olarak etkilenmiştir. Bu nenden ile Belediyemizin tüm kiracılarından yasal mevzuatlar çerçevesinde Haziran ayında kira alınmamasını öneriyorum. Bizde Cumayeri Belediyesi olarak esnafımıza ufakta olsa bir desteğimiz olsun" dedi

Belediye Meclisi üyelerinin tümü öneriyi kabul ederek esnafa destek konusunda hem fikir oldular. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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