CHP'li Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu

Başkan Çetin, asgari üretin 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak açıklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerde en düşük maaşın 4 bin 500 liraya çıkarılacağını ifade ettiğini hatırlatarak, Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücretin 4 bin 500 liraya yükseltildiğini söyledi.

"EN İYİ ÜCRETİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Her zaman emekçilerin yanlarında olduklarını ve emeğe saygılı olduklarını belirten Başkan Çetin, "Yeni asgarin ücretin belirlenmesinin ardından Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde en düşük ücretin 4 bin 500 TL olmasını istedi. Genel Başkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. Biz de Çukurova Belediyesi olarak en düşük işçi maaşını 4 bin 500 TL olarak belirledik. İşçilerimiz fedakarca çalışıyor. Gece gündüz demeden ilçenin temizliği, yolların asfaltlanması, parkların düzeni için çaba harcıyorlar. Onlar için ne yapsak azdır. İmkanlarımızı zorlayarak en iyi ücreti vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM

1 Aralık'ta başlayan asgari ücret pazarlığı dün sona erdi. Milyonların merakla beklediği kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, 2022 asgari ücretinin 4.253 liraya yükseltildiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmış oldu.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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