Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72 - Haberler Spor
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Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor
Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, İzel Deniz Pehlivan, Haldun ÇobanÇUKUROVA BASKETBOL YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Shavonte Zellous 26, Feride Ş.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, İzel Deniz Pehlivan, Haldun Çoban

ÇUKUROVA BASKETBOL YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Shavonte Zellous 26, Feride Ş. Akalan 8, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 3, Kuanitra Holingsvorth 4, Temi Fagbenle 11, Tiffany Hayes 16, Yvonne Turner 4, Esra Ural Topuz

GALATASARAY:   Eda Şahin, Rıquna U. Williams 11, Melis Gülcan, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz, Pelin D. Bilgiç 7, Anete Steinberga 27, Gizem B. Turan 6, Tina Krajisnik 14, Merve Aydın 7

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

İLK YARI: 43-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde Galatasaray'ı 74-72 mağlup etti.


Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri
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