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Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan voleybol ve masa tenisi turnuvalarına katılan sporculara ödülleri verildi.

ÇUKURCA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan Voleybol ve masa tenisi turnuvalarına katılan sporculara ödülleri verildi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvaları" için düzenlenen programla ödülleri verildi. Voleybol turnuvasının şampiyonu Çukurca Gençlik ve Spor Takımına ödülünü ise Kaymakamı Hasan Kurt verdi.

Yemekli ödül töreninde konuşan Kaymakam Hasan Kurt, "Kaymakamlık ile Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Amacımız hem sporseverler arası kaynaşmayı sağlamak hem de salgın nedeniyle uzunca bir süredir spor yapamamış olan Çukurcalı sporseverlerimiz ile tekrar sahalarda, masalarda buluşmaktı. Bakıldığında bu turnuvaların kazananı sporseverlik ve kardeşliktir. Bu nedenle de turnuvaların amacına ulaştığını düşünüyor ve tüm Çukurcalı kardeşlerimizi inşallah kış döneminde tekrar yapacağımız yeni turnuvalara bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası

Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası

Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası

Çukurca'da voleybol ve masa tenisi turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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