CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas mücadelesi olacak. Peki CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
CSKA MOSKOVA - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı 13 Ocak Çarşamba günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.
CSKA MOSKOVA - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
CSKA MOSKOVA - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Megasport Arena, Moskova'da oynanacak.