CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

13.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:11
CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas mücadelesi olacak. Peki CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

CSKA MOSKOVA - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı 13 Ocak Çarşamba günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.

CSKA MOSKOVA - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

CSKA MOSKOVA - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Megasport Arena, Moskova'da oynanacak.

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