CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas mücadelesi olacak. Peki CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas saat kaçta, ne zaman?