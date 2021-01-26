CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor
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CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

26.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:44
CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Everton'da süre alamayan Cenk Tosun için Rusya haberleri dikkat çekmeye başladı. CSKA Moskova kulübünün 30 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarıldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun ocak ayı transfer döneminde adım adım Rusya'ya yaklaşıyor. Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, tecrübeli forveti kadrosuna katmaya çalışıyor. Crystal Palace'ta kiralık oynarken sakatlanıp Everton'a geri dönen Cenk Tosun için yeni bir dönem daha başlıyor.

Hem İngiliz basını hem de Rus medyasında yer alan haberlerde CSKA Moskova, 30 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor. CSKA'nın kadrosunda bulunan Adolf Gaich'i Benevento'ya göndereceği karşılığında da yerini doldurmak için Cenk Tosun'u istediği belirtildi.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun için, "Ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşacaklar. Bir oyuncu kalmak istemezse ayrılması gerektiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2018 yılında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'un yoluna tutan Cenk, kiralık olarak Crystal Palace forması da giymişti. Everton'la toplamda 57 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 10 atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla 7 resmi maça çıktı 1 gol attı.

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