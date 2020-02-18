Crypto Talks kripto para uzmanlarını ağırlayacak

18.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:23

Türkiye ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin (MENA) yeni medya ve pazarlama şirketlerinden biri olan CC Media House, Crypto Talks adını taşıyan etkinliklerinin ikincisini 24 Şubat'ta 42 Maslak ininal Espor Arena'da düzenleyecek.

İlki 28 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen Crypto Talks yeni etkinliğinde de alanında uzman kişileri katılımcılarla bir araya getirecek.

Her ayın son haftası gerçekleştirilecek Crypto Talks etkinliklerinde kripto para ve blockchain dünyasının yatırımcı ve profesyonellerini bir araya getirerek sektörün nabzını tutmak, tüm gelişmeleri sektöre duyurmak, yurtdışından gelecek olan konuşmacılarla sektöre vizyon katmak amaçlanıyor.Crypto Talks, kripto paralarda temel ve teknik analizlerin nasıl yapılacağı, yatırımların nasıl kurgulanması gerektiği, yatırım güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve taraftar tokenlarının adaptasyonunun nasıl yapılacağı konularına ışık tutacak.Crypto Talks buluşmalarının ikincisinde, konusunda uzman birbirinden önemli konuşmacılar yer alacak. İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasaları Yöneticisi Şant Manukyan "Global Gelişmeler ve Kripto Paranın Yeri", ABD Merkez Bankası FED Araştırma Eski Direktörü Erkin Şahinöz "45 Dakikada Yıkıcı İnovasyonlar", Avalabs İş Geliştirme Direktörü Dr. Aytunç Yıldızlı "İleri Derecede Merkeziyetsiz Finansal Uygulamaların, Varlıkların ve Marketlerin Üretilmesi İçin Sıra Dışı Bir Platform", Chillz Pazarlama ve İş Geliştirme Danışmanı Altuğ Öztürk ise "Blockchain ve Futbol" başlıklı sunumlarını yapacak.

Kaynak: DHA