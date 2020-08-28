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Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu

Barcelona'dan ayrılığı için talepte bulunan Lionel Messi için dünya devleri birer birer kapıya dizildi. Arjantinli yıldızın babasıyla görüşmek için gün alan İtalyan ekibi Juventus, Lionel Messi'yi önümüzdeki yıl Cristiano Ronaldo ile birlikte oynatmayı planlıyor.

Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu
28.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:24

Lionel Messi'nin transferi konusunda ortam kızışmaya başladı. Paris Saint-Germain ve Manchester City'den sonra İtalyan devi Juventus da Messi'nin babasıyla irtibata geçti. Torino ekibi, dünya yıldızları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi gelecek sezon aynı takımda oynatmayı planlıyor.

Fransız Gazetesi L'Equipe'ten dünyayı sallayacak bir transfer iddiası geldi. Gazetenin iddiasına göre, Manchester City'le transfer görüşmesinde bulunan Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'yle İtalyan devi Juventus da irtibata geçti.

MESSİ İÇİN TARİH ALDI

Torino ekibi ise Jorge Messi'yle transfer görüşmesi için irtibata geçti ve tarih aldı. Serie A'yı domine eden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediği ve gelecek sezon benzersiz bir hücum hattı oluşturmayı planladığı yazıldı.

PSG İLE GÖRÜŞTÜ

Fransızların iddiasına göre, Messi'nin babası son olarak PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan gelen görüşme talebine de kibarca 'evet' dedi ve Brezilyalı futbol adamıyla kısa süre de olsa görüşme gerçekleştirdi.

TOPLAM 11 BALLON D'OR

Senelerdir büyük bir rekabet içinde olan iki futbolcunun toplamda 11 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.

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