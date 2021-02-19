Cristiano Ronaldo, sosyal medya paylaşımından 9 milyon TL kazanıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da servetine servet katıyor. 36 yaşındaki futbolcu, Instagram'dan bir paylaşımının değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar yaklaşık 9 milyon lira değerinde.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor.

Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar yaklaşık 9 milyon lira değerinde. 36 yaşındaki futbolcuyu sosyal medya hesaplarından ise toplam 500 milyon kişi takip ediyor.

İKİNCİ SIRADA MESSİ VAR

Instagram'dan yaptığı paylaşım başına en çok kazanan sporcular listesinde Ronaldo'yu Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi takip ediyor. Messi, bir paylaşımından 881 bin dolar yaklaşık 6 milyon TL kazanıyor.