Cristiano Ronaldo kullandığı son 65 serbest vuruştan sadece 1'ini gole çevirebildi
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Cristiano Ronaldo kullandığı son 65 serbest vuruştan sadece 1'ini gole çevirebildi

02.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:49
Cristiano Ronaldo kullandığı son 65 serbest vuruştan sadece 1'ini gole çevirebildi

İtalya Serie A ekibi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çok kötü bir istatistiği ortaya çıktı. Ronaldo, Juventus'la 118 maçta 91 gol atmasına rağmen kullandığı son 65 serbest vuruştan sadece 1'ini gole çevirebildi. 36 yaşındaki futbolcu, son serbest vuruş golünü Temmuz 2020'de oynanan Torino maçında atmıştı.

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, attığı gollerle Serie A'da ve Avrupa kupalarında adından söz ettiriyor. 36 yaşındaki futbolcu 2018 yılında Real Madrid'den transfer olduğu Juventus'la çıktığı 118 maçta 91 kez ağları havalandırmayı başardı.

TEMMUZ 2020'DEN BERİ ATAMIYOR

Tam bir gol makinesine dönüşen Ronaldo'nun serbest vuruşlarla başı dertte. Portekizli futbolcu son kullandığı 65 serbest vuruşun sadece 1 tanesini gole çevirebildi. Son olarak Temmuz 2020'de Torino karşısında oynanan derbide frikikten gol atabildi.

"RONALDO'YA İNANIYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Serbest vuruş hedefleri önemlidir, özellikle sıkışan oyunları açma konusunda şanstır. Ronaldo iyi antrenman yapıyor ve gelişiyor. Yakında bir serbest vuruştan gol atacağına inanıyorum" dedi.

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