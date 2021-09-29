Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak

Haberler.com - Haberler | Spor

12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da harika bir başlangıca imza atan Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra kariyerinin ne yönene seyredeceği netleşti. Portekizli yıldız, futboldan emekli olduktan sonra Manchester United'ın genç takımına antrenör olmak ve 11 yaşındaki oğlunun gelişimini yakından takip etmek istiyor.

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. İngiliz medyası, Portekizli yıldızın futbolu bıraktıktan sonraki kariyerine ilişkin ipuçları verdi.

MANCHESTER UNİTED, FORMASINI GİYDİĞİ SON TAKIM OLACAK

Sabah'ın The Sun'dan aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo, futbolubıraktıktan sonra Manchester United'da genç takıma antrenör olmak istiyor. Portekizli yıldız, antrenör olduktan sonra aynı zamanda 11 yaşındaki oğlunun gelişimini de takip edebilecek. Manchester United ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibinin kariyerindeki son takım olması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülben Ergen Kerem Kamışlı
Spor Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Balotelli Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 01:13:26. #1.11#