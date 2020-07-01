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Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile EURO 2016 sonrası aşk yaşadığını söyleyen İtalyan model Elisa Panicis, Instagram hesabından çırılçıplak bir poz paylaştı.

01.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:56

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen İtalyan model Elisa Panicis'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Güzel modelin kişisel Instagram hesabından paylaştığı çırılçıplak pozuna takipçileri büyük ilgi gösterdi. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi

IBIZA'DA TATİL YAPTILAR

İtalyan model Elisa Panicis, Portekiz'in şampiyon olduğu EURO 2016'nın sonrasında Cristiano Ronaldo ile Ibiza'da tatil yaptıklatını ve yıldız futbolcuyla aşk yaşadıklarını söylemişti.

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
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