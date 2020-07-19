Covid-19 Döneminde Dijitalleşmeye Yatırım Yapmayan Şirketler Hangi Zorlukları Yaşadı? BAYPM Kurucusu Mehmet Arif Bay, dijitalleşmeye yatırım yapmayan şirketlerin yaşadığı zorlukları anlattı.

BAYPM Kurucusu Mehmet Arif Bay, dijitalleşmeye yatırım yapmayan şirketlerin yaşadığı zorlukları anlattı. Covid-19 sürecinin, en çok dijitalleşme sürecini tamamlamamış firmaları etkilediğini ifade eden Bay, bu dönemde en fazla aldıkları taleplerden birinin dijital olmayan süreçlerin dijitalleştirilmesine yönelik olduğunu söyledi. Covid-19'un, firmalara acele etmeleri konusunda bir mesaj verdiğini belirterek dijitalleştiğini düşündükleri kurumlardan da dijitalleşme talepleri geldiğini aktardı.

Bay, BAYPM'nin tüm süreçlerinin dijital olarak işlediğini ve bu nedenle pandemi sürecinden etkilenmediklerini belirterek Covid-19'dan önce firma içinde dijital dönüşüm sürecine girdiklerini ve kendi içlerinde kullanmak için bir ürün geliştirdiklerini ifade etti.

Çoğu firmanın böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu söyleyen Bay, "Bu ürünün ismi Home Office. Home Office, uzaktan çalışan ekiplerin işlerini görselleştirip virtual ofis yaratma üstüne geliştirilmiş bir ürün. Bu ürünü de önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkaracağız ve uzaktan çalışmak durumunda kalan firmalara çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yazılım kapasitelerini kullanarak işi dijitalleştirmek üstüne yararlanabilecekleri bir ürün olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Wise.tv