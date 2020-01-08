Coutinho'dan Werder Bremen'e Harika Gol
2018-19 Bundesliga sezonunda sahasında Werder Bremen'i ağırlayan Bayern'i zafere Philippe Coutinho taşıdı. Hat-trick yapan oyuncunun Werder Bremen ağlarını sarstığı gol ekranlarınıza geliyor..
08.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:19
2018-19 Bundesliga sezonunda sahasında Werder Bremen'i ağırlayan Bayern'i zafere Philippe Coutinho taşıdı. Hat-trick yapan oyuncunun Werder Bremen ağlarını sarstığı gol ekranlarınıza geliyor..
Kaynak: Dugout
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