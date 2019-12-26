Coutinho'dan Leicester'a Nefis Gol

26.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:17

2017 yazında Hong Kong'da düzenlenen Premier Lig Asya Kupası'nda Liverpool ile Leicester City eşleşti. Liverpool'ün 2-1 kazandığı mücadelede Brezilyalı Philippe Coutinho, bu harika vuruşla galibiyeti takımına getirdi.