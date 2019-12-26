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Coutinho'dan Leicester'a Nefis Gol

2017 yazında Hong Kong'da düzenlenen Premier Lig Asya Kupası'nda Liverpool ile Leicester City eşleşti. Liverpool'ün 2-1 kazandığı mücadelede Brezilyalı Philippe Coutinho, bu harika vuruşla galibiyeti takımına getirdi.

26.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:17

2017 yazında 'da düzenlenen Premier Lig Kupası'nda Liverpool ile Leicester City eşleşti. Liverpool'ün 2-1 kazandığı mücadelede Brezilyalı , bu harika vuruşla galibiyeti takımına getirdi.

Kaynak: Dugout

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