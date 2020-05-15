Coritiba'nın 2020'da Aldığı İlk Galibiyetin Hikayesi
Coritiba 2020 yılı ilk galibiyetine Paranaense Kupası'nda Cascavel'e karşı 2-1 galip ederek ulaşmıştı. Guilherme Parede ve Robson'ın golleriyle maçı kazanan Coritiba'nın maç öncesi ve saha içi görüntülerinin yer aldığı videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Coritiba 2020 yılı ilk galibiyetine Paranaense Kupası'nda Cascavel'e karşı 2-1 galip ederek ulaşmıştı. Guilherme Parede ve Robson'ın golleriyle maçı kazanan Coritiba'nın maç öncesi ve saha içi görüntülerinin yer aldığı videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout