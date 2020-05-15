Coritiba'nın 2020'da Aldığı İlk Galibiyetin Hikayesi Coritiba 2020 yılı ilk galibiyetine Paranaense Kupası'nda Cascavel'e karşı 2-1 galip ederek ulaşmıştı. Guilherme Parede ve Robson'ın golleriyle maçı kazanan Coritiba'nın maç öncesi ve saha içi görüntülerinin yer aldığı videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Coritiba 2020 yılı ilk galibiyetine Paranaense Kupası'nda Cascavel'e karşı 2-1 galip ederek ulaşmıştı. Guilherme Parede ve Robson'ın golleriyle maçı kazanan Coritiba'nın maç öncesi ve saha içi görüntülerinin yer aldığı videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout