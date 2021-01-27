Çöp atmaya kıyamayacaksınız! 12 bin 950 liralık çöp kutusu görenleri hayrete düşürdü
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Çöp atmaya kıyamayacaksınız! 12 bin 950 liralık çöp kutusu görenleri hayrete düşürdü

27.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:23
Çöp atmaya kıyamayacaksınız! 12 bin 950 liralık çöp kutusu görenleri hayrete düşürdü

Bir firmanın özel üretimi olan çöp kutusunun fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar 12 bin 950 liraya satılan çöp kutusu için yüzlerce yorum yaptı. Ürünün fiyatı ile dalga geçilirken, "Ücretsiz kargo olması ürünü cazip kılmaktadır" şeklinde yorumlara yer verildi.

Daha önce birçok firma ürettiği ürünlere biçilen fiyatlar ile gündem oldu. Çok basit ürünler için istenen yüksek fiyatlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

YÜZDE 10 PİRİNÇ KAPLAMAYMIŞ

Bir firma özel üretim olan çöp kutusunu 12 bin 950 liraya satışa sundu. Ürünün yüzde 90 demir, yüzde 10 ise pirinç kaplama olduğu belirtildi. Dudak baskılı kutunun çapı 26, yüksekliği ise 28 cm olarak aktarıldı.

"ÜCRETSİZ KARGO OLMASI ÜRÜNÜ CAZİP KILMAKTADIR"

Bu durum sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekerken, ürün alay konusu oldu. Konuyla ilgili olarak yüzlerce paylaşım yapılırken, bir kullanıcı "Ücretsiz kargo olması ürünü cazip kılmaktadır" şeklinde yorumda bulundu.

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