Conte Kamerası: Tottenham Hotspur 3-0 Norwich City - Haberler Spor
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Conte Kamerası: Tottenham Hotspur 3-0 Norwich City

Dugout - Haberler | Spor

Aralık 2021'de Tottenham Hotspur Norwich'i Lucas Moura, Heung-Min Son ve Davinson Sanchez'in golleriyle kendi evinde 3-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin gözünden izleyelim.

Aralık 2021'de Tottenham Hotspur Norwich'i Lucas Moura, Heung-Min Son ve Davinson Sanchez'in golleriyle kendi evinde 3-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin gözünden izleyelim.

Dugout - Spor Haberleri

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