Conte Kamerası: Tottenham Hotspur 3-0 Norwich City

Aralık 2021'de Tottenham Hotspur Norwich'i Lucas Moura, Heung-Min Son ve Davinson Sanchez'in golleriyle kendi evinde 3-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin gözünden izleyelim.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Dugout - Spor Haberleri

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