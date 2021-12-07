Conte Kamerası: Tottenham Hotspur 3-0 Norwich City
Aralık 2021'de Tottenham Hotspur Norwich'i Lucas Moura, Heung-Min Son ve Davinson Sanchez'in golleriyle kendi evinde 3-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin gözünden izleyelim.
Aralık 2021'de Tottenham Hotspur Norwich'i Lucas Moura, Heung-Min Son ve Davinson Sanchez'in golleriyle kendi evinde 3-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin gözünden izleyelim.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
Dugout - Spor Haberleri
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