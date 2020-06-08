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Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor

Fransız kulübü Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ın bulunduğu öğrenildi.

08.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:01

Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre, Fransız futbol adamının transfer listesinde Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc bulunuyor.

Sarı lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
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