Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu
İngiltere'de oynanan Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Community Shield maçında Manchester City'le karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan Leicester kupanın sahibi oldu.
ÇAĞLAR, 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Iheanacho kaydetti. A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika forma giydi.