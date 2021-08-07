Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu

İngiltere'de oynanan Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.