Colin-Kazım Richards, Corinthians'tan Ayrılmak İstiyor
Brezilya'nın Corinthians ekibinde forma giyen eski milli futbolcu Colin-Kazım Richards, takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.
Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor'da görev yapan ve Milli Takım'a kadar yükselen Colin Kazım Richards, aktif futbol yaşantısını devam ettirdiği Brezilya'nın Corintians kulübünden ayrılmak istediğini dile getirdi.
SOSYAL MEDYADAN ÜZGÜN BİR FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
İngiliz asıllı Türk futbolcu, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da, ağlayan bir çocuğun da içerisinde bulunduğu kareyi paylaşarak üzgün bir ruh hali olduğunu belirten görsel yayınladı.
YORUMLAR (1)
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NEDEN ŞİMDİ ÖDEME YAPILMIYOR.MAAŞLAR YATTI 1 LİRA FARK ETMEDİ HALA 1603 LİRA CUMHUR BAŞKANIMIZ VERİLECEK DEMİŞTİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır