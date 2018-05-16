Colin-Kazım Richards, Corinthians'tan Ayrılmak İstiyor

Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor'da görev yapan ve Milli Takım'a kadar yükselen Colin Kazım Richards, aktif futbol yaşantısını devam ettirdiği Brezilya'nın Corintians kulübünden ayrılmak istediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN ÜZGÜN BİR FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İngiliz asıllı Türk futbolcu, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da, ağlayan bir çocuğun da içerisinde bulunduğu kareyi paylaşarak üzgün bir ruh hali olduğunu belirten görsel yayınladı.