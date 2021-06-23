"Çocukluktan beri F.Bahçeli'yim" diyen Serdar Dursun'un, Beşiktaş için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı
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"Çocukluktan beri F.Bahçeli'yim" diyen Serdar Dursun'un, Beşiktaş için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı

'Çocukluktan beri F.Bahçeli'yim' diyen Serdar Dursun'un, Beşiktaş için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serdar Dursun'u ilk etapta Beşiktaş'ın, İstanbul'a getirtip, 525 bin euro önerdiği ortaya çıktı. Daha sonrasında ise Sarı-Lacivertliler, bu rakamı 650 bin euroya çıkartınca gurbetçi oyuncunun fikri değişti. Sarı-Lacivertliler bu süreçte oyuncunun menajerini ve ailesini de ikna etmeyi başardı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Almanya 2. Ligi'nde Darmstad'ın formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Bu transferle ilgili olarak da bomba gerçekler ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre, 29 yaşındaki forveti ilk etapta Beşiktaş 'ın, İstanbul'a getirdiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Serdar Dursun'a 525 bin Euro önerdiği öğrenildi.

MENAJERİ VE AİLESİ İKNA EDİLDİ

Ancak yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Sarı-Lacivertliler devreye girdi ve yıldız oyuncuya 650 bin Euro teklif etti. Bu gelişmeyle birlikte ibre Kanarya'ya döndü. Fenerbahçe Yönetimi, sonrasında ise Serdar'ın menajeri ve ailesi ile görüşerek, onları ikna etti, transfer gerçekleşti. Beşiktaşlı yöneticilerin ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

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"Çocukluktan beri F.Bahçeli'yim" diyen Serdar Dursun'un, Beşiktaş için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı - Haberler Spor
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