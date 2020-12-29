Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu
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Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu

29.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:22

Arsenal altyapısından yetişen Tyrell Robinson, çocuk istismarcısı olduğunun ortaya çıkmasının ardından önce kulübü Bradford'dan kovuldu, sonrasında da kuryelik yaptığı e-ticaret firmasındaki görevine son verildi.

2020 yılının şubat ayından bu yana herhangi bir kulüpte forma giyemeyen ve geçimini sağlamak için dünyaca ünlü bir e-ticaret firmasında kurye olarak çalışan Tyrell Robinson ile ilgili çok çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

İngiliz The Sun Gazetesi, 23 yaşındaki futbolcu Tyrell Robinson'ın 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmek ve çocukların istismar edildiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak suçlarından dolayı tutuklanıp sonrasında kefaletle serbest bırakıldığını ve bu nedenle son kulübü Bradford'dan kovulduğunu sayfalarına taşıdı.

"AİLELER, ÇOCUKLARININ SENİNLE İLETİŞİM KURMASINI İSTEMEZ"

Ortaya çıkan bu gerçeğin ardından çalıştığı firma da Robinson'ın görevine son verdi. The Sun Gazetesi'ne konuşan şirket yetkilileri Robinson'a, "Aileler senin gibi bir suçtan yargılanmış birinin ürün teslim ettiğinde çocuklarıyla iletişime geçmelerini istemez. Bu nedenle senin görevine son veriyoruz" dediklerini belirttiler.

23 yaşındaki eski futbolcuyu kovan e-ticaret firması ise hem kendi insan kaynakları personeline hem de işbirliği yaptıkları diğer firmalara uyarı yaptı ve çalışanların öz geçmişleriyle ilgili detaylı araştırma talimatı verdi.

Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu
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