Çocuk bezindeki fiyat artışları Bakan Yanık'a soruldu: Çalışma yapabiliriz
Çocuklu ailelerin en çok dert yandığı konulardan biri olan bez fiyatlarındaki artış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a bu konu soruldu. Şikayetlerin geldiğini belirten Bakan Yanık, bu konuda bir çalışma yapılabileceğini söyledi. Yanık, "Üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.
Gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye, çocuk bezinden kadın hijyen ürünlerine kadar birçok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Fiyat artışları vatandaşın alım gücünü düşürürken, enflasyon alıp başını gitti.
Özellikle çocuk bezi gibi ürünlerdeki fiyat artışı en çok şikayet edilen konulardan biri oldu. Neredeyse yarı yarıya zamlanan çocuk bezi, çocuklu aileler için olmazsa olmaz.
Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a bu konu soruldu. Sputnik'te yer alan habere göre; çocuk bezi, hasta bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı sorulan Bakan Yanık, "Bu konuda bir çalışma yapabiliriz" dedi.
Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.
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