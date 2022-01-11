Çocuk bezindeki fiyat artışları Bakan Yanık'a soruldu: Çalışma yapabiliriz

Gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye, çocuk bezinden kadın hijyen ürünlerine kadar birçok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Fiyat artışları vatandaşın alım gücünü düşürürken, enflasyon alıp başını gitti.

ÇOCUK BEZİ FİYATLARI CEP YAKIYOR

Özellikle çocuk bezi gibi ürünlerdeki fiyat artışı en çok şikayet edilen konulardan biri oldu. Neredeyse yarı yarıya zamlanan çocuk bezi, çocuklu aileler için olmazsa olmaz.

FİYAT ARTIŞLARI BAKAN YANIK'A SORULDU

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a bu konu soruldu. Sputnik'te yer alan habere göre; çocuk bezi, hasta bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı sorulan Bakan Yanık, "Bu konuda bir çalışma yapabiliriz" dedi.

"BİR ÜST SINIR GETİRİLEBİLİR"

Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

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