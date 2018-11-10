Çobanbey Sınır Kapısı yeniden geçişlere açıldı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde teknik problemlerden dolayı bir süredir kapalı bulunan Çobanbey Sınır Kapısı yeniden geçişlere açıldı.

5 Kasım tarihinde GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı teknik nedenlerden dolayı ticari geçişleri kapanmıştı. Bugün sabahtan itibaren teknik problemlerin çözülmesinden sonra Çobanbey Sınır Kapısı yeniden faaliyetine başladı. Tır sürücüleri, Suriye'nin El Bab ile Çobanbey ilçelerine yeniden taşıdıkları yükler ile birlikte Suriye'ye geçmeye başladı. Tır sürücüleri, kapının yeniden açılmasından memnun olduklarını, yetkililere teşekkür ettiklerini ifade etti.