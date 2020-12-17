Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı
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Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı

17.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:33
Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan maskeler yeşil sahalarda da kullanılmaya başlandı. Club Olimpia kaptanı Jerry Bengtson, Montreal Impact maçında sahaya maskeyle çıktı.

Paraguay Ligi takımlarından Club Olimpia'da forma giyen Honduraslı Jerry Bengtson, pandemi döneminde eşine rastlanmayan bir şekilde sahaya çıktı. Bengtson, Montreal Impact ile oynadıkları Güney Amerika Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yüzünde maskeyle çıktı.

MASKEYLE SAHAYA ÇIKAN İLK FUTBOLCU

76 dakika boyunca sahada kalan Bengtson'ın kullandığı maskenin sıradan bir maske olduğu ve maç boyunca onu rahatlatacak herhangi ekstra bir özelliğinin bulunmadığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun pandemi döneminde sahaya maskeyle çıkan ilk oyuncu olduğu tahmin ediliyor.

Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı

Konu ile ilgili açıklama yapan Club Olimpia doktoru Elmer Lopez, Bengtson'ın maske takmasının kişisel bir tercih olduğunu ve lig kurallarında maske zorunluluğunun bulunmadığını söyledi.

"PERFORMANSLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR"

33 yaşındaki futbolcunun kullandığı maskenin naylon olduğunu belirten Lopez, "Futbolcular maç sırasında daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor ve bu tür maskeler nefes almalarını zorlaştırıp performanslarını olumsuz yönde etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kulüp menajeri Pedro Troglio ise Bengtson'ın maske takmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını ve maskenin performansını etkilemediğini dile getirdi.

Haber Yorumları (1)
İZLERKEN: bunaldım
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