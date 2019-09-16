16.09.2019 09:30

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu hafta başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, A grubundaki ilk maçta Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Haftayı galibiyetle kapatan ve Radamel Falcao transferi ile forvet hattını güçlendiren sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başlamayı hedefliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu ve son durumlar haberimizde. Peki, Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CLUBB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge - Galatasaray karşılaşması, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te beIN Sports'tan (beIN 1) naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

UEFA'da yer alan 20 kişilik listede Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde bulunmazken, şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Adem Büyük, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

18 Eylül Çarşamba - 19.55 | Club Brugge - Galatasaray

1 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Paris Saint-Germain

22 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Real Madrid

6 Kasım Çarşamba - 23.00 | Real Madrid - Galatasaray

26 Kasım Salı - 20.55 | Galatasaray - Club Brugge

11 Aralık Çarşamba - 23.00 | Paris Saint-Germain - Galatasaray