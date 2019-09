Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? GS maçı şifresiz veren kanallar hangisi?

18.09.2019 08:11

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 280. karşılaşmasına çıkacak. Club Brugge - Galatasaray maç saati, canlı yayın kanalı, şifresiz veren kanallar ve maçın muhtemel ilk onbirleri haberimizde.

CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçının TV Yayını beIN SPORTS 1, İnternet yayını beIN Connect üzerinde yapılacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

MAÇIN MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Emre Akbaba bulunmadığı için karşılaşmada forma giyemeyecekler. Kasımpaşa mücadelesinde çene kemiğinde kırıklar meydana gelen Younes Belhanda da Galatasaray'ın eksik listesinde bulunuyor.

Club Brugge de ise sakatlıkları bulunan Jelle Vossen, Siebe Schrijvers ve Dion Cools'un durumları maç saatinde belli olacak.

Club Brugge: Simon Mignolet, Simon Deli, Eder Balanta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Clinton Mata, David Okereke, Dennis

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao.