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Cisse'nin korona testindeki komik anları sosyal medyaya yansıdı

- Cisse'nin korona testindeki komik anları sosyal medyaya yansıdı Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'ye korona virüs testi sırasındaki komik anları sosyal medyaya yansıdı.

21.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:55

- Cisse'nin korona testindeki komik anları sosyal medyaya yansıdı

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'ye korona virüs testi sırasındaki komik anları sosyal medyaya yansıdı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta tesislerde yapılan korona virüs (Covid-19) testleri sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Senegalli golcü Papiss Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan korona virüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı komik anların yer aldığı cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Başarılı oyuncunun o anları çok sayıda beğeni aldı.

Cisse'nin korona testindeki komik anları sosyal medyaya yansıdı

Kaynak: İHA

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