Çıray: Ekonomide Yapısal Tedbirler Alınmalı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak, yapısal tedbirler almalılar." dedi.