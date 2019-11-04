Çinli dev, 60'ın üzerinde ülkeden sonra Türkiye'de satışlara başlıyor

04.11.2019 12:31

Sunvalley Group bünyesinde kaliteli, uygun fiyatlı elektronik ürünler sunan RAVPower, Taotronics ve VAVA markaları, Türkiye'de online satışlara başlıyor. Kulaklık, hoparlör, akıllı masa lambası ve powerbank başta olmak üzere kablo ve mobil aksesuar türlerinin olduğu ürün grubu, modern, rahat tasarımları ve yenilikçi teknolojisi ile Kasım ayı itibarıyla Türkiye pazarında tüketiciler ile buluşuyor.



Sunvalley Group'un çatısı altında tüketici elektroniğine yönelik ürün çeşitleri sunan ve Amazon'un en fazla satan markalarından, RAVPower, TaoTronics ve VAVA, Türkiye pazarına giriş yaptı. Yapılan açıklamaya göre tüketicilerin günlük hayatına fayda sağlayacak akıllı ürünleri, en son teknoloji ile farklı bir deneyim sunan markaların, ABD, İngiltere, Japonya ve Almanya da dahil olmak üzere 60'ın üzerinde ülkede satışı gerçekleştiriliyor. Üretici ülkesi Çin olan RAVPower, TaoTronics ve VAVA ürünleri online satış kanallarından tüketicilerin beğenisine sunuluyor.



"300'den fazla patentin teknolojisine sahibiz"



Taotronics ürünleri ile günlük yaşama değer katan sıra dışı ürünler sunmayı hedeflediklerini belirten Sunvalley Group EMEA Satış Yöneticisi Ching Wu, "Özellikle gençlerin hayatlarını en iyi şekilde yaşamalarına ve zaman kazanmalarına yardımcı olmak için, rahat ve estetik olarak tasarlanmış, son derece yenilikçi ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Örneğin, ANC kulaklık serimizi, sınıfının en iyisi ve bu seriyi en son teknoloji ile geliştirdik. Sahip olduğumuz iSmart, HyperAir ve 300'den fazla patentin teknolojisine sahip RAVPower, dünyadaki milyonlarca kişiye birinci sınıf müşteri desteği ile desteklenen çağdaş ürün tasarımına sahip yenilikçi şarj cihazları ve kablolar üretmektedir. Geniş ürün yelpazesi, kendilerini rakiplerinden ayıran benzersiz yenilikçi ürünler ile her ürünün yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış, ürünlerimizin bizi biz yapan değerler olduğuna inanıyoruz" dedi.



Sürekli değişen teknolojiye ayak uydurmak üzere tasarlanan TaoTronics, RAVPower, powerbank, kulaklık, hoparlör, akıllı masa lambası ve mobil aksesuar ürün çeşitleri ile Türkiye pazarına giriş yaparak tüketicileri uygun fiyatlı, kaliteli ürünlerini keşfe davet ediyor.



Dünyada en fazla satan bebek gece lambalarından olan VAVA ise çocuk ve anne dostu en yeni modeliyle Türkiye'ye giriş yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA