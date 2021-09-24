Çin kripto paralarla ilgili tüm işleri yasakladı! Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve ülke dışından sunulan hizmetlerin de üzerine gidileceğini duyurdu. Daha önce ülkede kripto para madenciliğini de yasaklayan Çin'in bu hamlesi sonrası Bitcoin yaklaşık yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi.
Bloomberg'in haberine göre, Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu. Haber in ardından kripto paralarda sert değer kaybı görüldü. Bitcoin'in değeri 45 bin dolardan 42 bin dolara düştü.
ÜLKE DIŞINDAN SUNULAN HİZMETLERE DE YASAK
"Bitcoin ve tether dahil kripto paraların hiçbiri fiat (itibari) para değil ve piyasada dolaşamaz" diyen banka kripto paralarla ilişkili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu, buna sınır ötesinden yerleşiklere sunulan hizmetlerin de dahil olduğunu vurguladı. Bu açıklama üzerine Bitcoin'deki düşüş yüzde 5 yaklaşırken, düşüş tüm kripto paralar geneline yayıldı.
KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ YASAKLAMIŞTI
Öte yandan, Çin'in ekonomik planlama ajansı, kripto madenciliğin ülkede kökünü kazımanın karbon hedeflerini yakalamak açısından önemli olduğunu söyledi. Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.
Kripto para yatırımınız var mı? #kriptopara— Haberler.com (@Haberler) September 19, 2021