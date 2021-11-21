Çin devlet medyası, kayıp tenisçinin 'yaşam kanıtı' görüntülerini paylaştı

Çin devlet medyası Global Times'ın Şef Editörü, 2 Kasım'dan itibaren kayıp tenisçi Peng Shuai'nin 3 ayrı görüntüsünü yaşadığına dair kanıt olarak bugün paylaştı. Şef Editör, 'yaşam kanıtı' görüntülerle birlikte "Video içeriği, onların cumartesi günü Pekin saatinde çekildiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü tenisçi Peng Shuai, 2 Kasım'da Çin sosyal medya sitesi Weibo'da eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli hakkında kendisini uzun süre taciz ettiğine dair bir iddia yayınladı. O tarihten itibaren kendisinden haber alınmayan tenisçinin, arkadaşlarıyla yemekte olduğu ve bir tenis organizasyonundaki görüntüleri içeren 3 ayrı 'yaşam kanıtı' videolar paylaşıldı.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) ve ünlü tenisçiler, 2 Kasım'dan itibaren ünlü tenisçinin yaptığı taciz açıklamasından sonra kendisinden haber alınamadığını belirterek, hayatından endişe ettiklerine dair açıklamalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı basın açıklaması yaparak, "Çinli yetkililer, onun güvenliği ve nerede olduğuna dair doğrulanabilir kanıtları acilen sağlamalı. Herkesin tepki korkusu olmadan konuşmasına izin verilmelidir. Dünyanın herhangi bir yerindeki tüm cinsel saldırı raporları soruşturulmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.