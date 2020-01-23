Çin'de satış hedeflerini tutturamayan şirket çalışanları ceza olarak emekletildi!

23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:27

Çin'in Changchun şehrinde bir restoran şirketinin yıl sonu yemeğinde çekilen 'cezalandırma seramonisi' görüntüleri sosyal medya platformlarında viral oldu.

Videoda yöneticilerin sahnede durduğu, bazı çalışanların ise yere serilmiş kırmızı halının üzerinde emekler şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde ayrıca çalışanların "Yemin ederim, ben sorumluyum" dedikleri duyuluyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, söz konusu uygulama yıllık satış hedeflerini tutturamayan çalışanlara 'ceza' olarak yaptırıldı. Haberde, çalışanlardan bu şekilde halı üzerinde 3 tur atmaları istendiği bilgisine de yer verildi.

ÇALIŞANLAR KENDİLERİ İSTEDİ

Yerli gazetelerden Pear'a konuşan bir şirket yöneticisi, görüntülerdeki çalışanların kendi istekleriyle cezalandırıldıklarını belirterek "Eğer gönüllü olmasalardı onlara kim bunu yaptırabilirdi ki? Gönüllü oldular ve kimse onları durduramadı" dedi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

İlk olarak Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'ya yüklenen video, daha sonra bir blogger tarafından Twitter'da paylaşılınca eleştirilerin hedefi oldu.

Videoya yorum yapan kullanıcılardan biri, "Çalışanlar bunu yapmak zorunda bırakıldı. Hepsinin bakması gereken çocukları, aileleri ve ödemesi gereken kredileri var. Bu yüzden işlerini kaybetme seçenekleri yok" diye yazdı.

Bir başka kullanıcı ise "Yıllık yemeklerde insanlığın karanlık taraflarını görüyoruz" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise görüntülerin 'kapitalizmin akıbeti ve istikrarlı stratejik düzen'in sonucu olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR VİDEO SIZMIŞTI

Söz konusu 'cezalandırma yöntemi' Çin'de ilk defa karşılaşılan bir şey değil. Geçen ocak ayında da Tengzhou şehrindeki bir firma da çalışanlarını sokakta yerde sürünmeye zorlamıştı.

Aynı şekilde bu çalışanların da yıllık satış hedeflerini tutturamadıkları öğrenilmişti.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından sert eleştirilerin hedefi olan şirket ise özür mesajı yayımlayarak, görüntülerin reklam amaçlı olduğunu belirtmişti.

Bölge polis yetkilileri de şirketin videoyu reklam için çektiğini açıklamıştı.

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