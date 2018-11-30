Çin, ABD'den Petrol ve Doğal Gaz İthalatını Sıfırladı

Çin Gümrük genel Müdürlüğü verilerine göre, Pekin, Ekim ayında ABD'den petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını sıfıra düşürdü. Bununla birlikte, Rusya'dan alınan petrol miktarı maksimum seviyeye ulaştı.

Amerikalıların Çin pazarını kaybetmede uğradıkları zarar, yılda milyarlarca dolar olarak ifade ediliyor. Pekin, geçtiğimiz yıl ABD'den yaklaşık 3.6 milyon ton LNG ithal etti. Böylelikle ABD, Çin'e bu tip yakıt sağlayan ülkeler sıralamasında Katar'ı (2.7 milyon ton) geçerek Avustralya'dan (4.8 milyon ton) sonra ikinci oldu.

ABD ihracatçıları, Çin'e tedarik ettikleri LNG'den yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti.

ABD'nin Çin'e LNG ihracatı 2018 yılında düşerek, Ağustos ayında 1 milyon tona bile ulaşamadı (2017 yılının aynı döneminde bu miktar 2.1 milyon tondu). Çin, gaz ithalatını yüzde 17 oranında arttırarak petrolde de Ekim ayında günde 9.7 milyon varil alarak ithalatını rekor seviyeye ulaştırdı. Petrolü Suudi Arabistan ve Rusya'dan alan Çin, LNG'yi de Avustralya (2.27 milyon ton Ekim ayında), Katar (960 bin ton) ve Malezya'dan (496 bin ton) ithal etti.

ABD'den petrol ve LNG'nin ithalatına son verilmesi, Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşının bir sonucu. Gümrük vergileri karşılıklı olarak arttırılmasına rağmen, ABD'li şirketler Çin'e yakıt tedarikini arttırmaya devam etti. Uzmanların, ticaret savaşı enerji piyasasını etkilemez şeklindeki açıklamalarına güvenen Trump yönetimi, Pekin üzerindeki baskıyı artırdı. Washington, Ekim ayında üçyüz kalemden fazla Çin ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Çinliler de ithal ürünlerde gümrük vergilerini arttırarak karşılık verdi. Washington'daki analistlerin beklentilerinin tersine, yakıt da bu durumdan nasibini aldı. Asya'nın en büyük petrol rafineri olan Çinli Sinopec, ABD'den petrol alımını durdurarak, LNG'ye yüzde 10'luk vergi getirdi.