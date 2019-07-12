Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yat sefası görüntülerinin sırrı çözüldü

Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin TL dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz hafta yat sefası yaparken çekilmiş fotoğrafları gündem olmuştu. Söz konusu fotoğraflar sonrası Aydın'ın Türkiye'de olduğu iddia edilmişti. Antalya polisi yaptığı araştırmada fotoğrafların sırrını çözdü. İncelemede Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan ve polis tarafından aranmadan önce Antalya'da eşiyle tatil yaptığı ve bu fotoğraflarında o zaman çekildiği ortaya çıktı.

'TOSUNCUK TÜRKİYE'DE Mİ?' TARTIŞMASI

"Tosuncuk'un yurt dışındaki lüks yaşamı" diye servis edilen fotoğraflarla ilgili 'Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiaları ile birlikte yeni bir tartışma yaşandı. Özellikle sosyal medyada gündem olan Aydın'ın fotoğraflarının izini sürenler görüntülerin Antalya'da çekilmiş olabileceği görüşünde birleşti.

ANTALYA POLİSİ ARAŞTIRDI

Ortaya çıkan bu iddialar üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler çalışma başlattı. Fotoğraflar incelemeye alındı. Mehmet Aydın ile fotoğraflarda yer alan boşanma davası bulunan eşi Sıla Aydın'ın isimleri sorgulandı.

FOTOĞRAFLAR 2017 YILINA AİT

Antalya polisi, kısa bir çalışmanın ardından fotoğrafların izini buldu. Habertürk'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın ve Sıla Aydın'ın 2017 yılında Antalya bölgesinde tatil yaptığı belirlendi. Fotoğrafların o dönem çekildiği tespit edildi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın Ocak 2017 yılında evlenmişti. Çiftik Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

LÜKS YAŞAMINI TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜYOR İDDİASI

Tekne sefası yaparken çekilmiş son fotoğraflarının basına yansımasıyla birlikte 'Tosunluk Türkiye'de mi' tartışmasını başlatanlar fotoğraftaki detayların izini sürerek Mehmet Aydın'ın lüks yaşamını ülkede sürdürüyor olabileceğini iddia etmişti.

FOTOĞRAFLARDAKİ EŞYALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fotoğraflardaki detaylarda Türkiye'ye özgü pek çok işaret ortaya koyulmuş, teknedeki ıslak mendilden, televizyon kumandasına kadar pek çok ayrıntıya dikkat çekilmişti.

Antalya polisinin araştırması da tartışmalara son nokta koydu.