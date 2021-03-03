Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda
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Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda

03.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:20
Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen ekonomik reform paketinde binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren bir düzenleme de yer alıyor. Düzenleme ile çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri üzerinden kullandıkları kredilerin yapılandırılması planlanıyor.

İş dünyasının da yakından takip ettiği ekonomi paketinde yer alan düzenlemelerden biri de binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan ve sorunlu hale gelen tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması da öngörülüyor.

KANUNİ TAKİBATLAR DURDURULUYOR

Olası yapılandırma kapsamında tarımsal krediler belli şartlar altında taksitlere bölünürken, kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatlar ise durduruluyor. Borç nedeniyle menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışı da durdurulurken, kooperatif veya ortaklarının hesaplarına bankalar tarafından konulan blokeler de yapılacak sözleşme ve taahhütnameler ile kaldırılıyor.

AYKIRI SATIŞ VE KİRAYA BAŞVURU YOK

Borç yapılanması kapsamında bakanlığın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler ise yapılandırma için başvuru yapamıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILANDIRILMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin son düzenleme geçtiğimiz yıl yapılmış, tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020'den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanların yeniden yapılandırılmasına karar verilmişti.

BEŞ TAKSİT İMKANI

Düzenleme kapsamında taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı 5'e bölünerek, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecekken, ilk taksit ödemesinin vadesi ise Kasım 2021 olarak belirlendi. (Yeni Şafak)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:20:43. #1.16#
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