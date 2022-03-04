Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek? Çiftçi vergi iadesi ne kadar, kaç TL?

Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçilere stopaj ve gelir vergisi kesintilerinin iadesinin yapılması için başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmıştı. Çiftçi vergi iadesi ne kadar, kaç TL?

ÇİFTÇİ VERGİ İADESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte çiftçilere verilen tarımsal destek ödemelerinden stopaj ve gelir vergisi kesintisi kaldırılmıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çiftçi vergi iadesi ödemelerinin yapılacağı tarihe dair açıklama ise henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ÇİFTÇİ VERGİ İADELERİ NASIL ÖDENECEK?

Çiftçiler başvuru işlemleri sırasında bildirdikleri banka hesaplarından bu ödemeleri alabilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödemeler çiftçilerin bu banka hesaplarına yatırılacak.

Haberler.com - Gündem