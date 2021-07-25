Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de isminin nasıl telaffuz edildiğiydi. Rumen futbolcu bu konuyu kendisi açığa kavuşturdu. Cicaldau, isminin, "Çikıldau" şeklinde telfuz edildiğini belirtti.