Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de isminin nasıl telaffuz edildiğiydi. Rumen futbolcu bu konuyu kendisi açığa kavuşturdu. Cicaldau, isminin, "Çikıldau" şeklinde telfuz edildiğini belirtti.
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni on numarası Alexandru Cicaldau, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Cicaldau'ya ilk gününde sıcak bir ortamla karşılaştı. 24 yaşındaki futbolcu, isminin nasıl telaffuz edildiği sorusuna da cevap verdi.
"ÇİKILDAU"
Rumen on numara isminin, "Çikıldau" şeklinde telaffuz edildiğini belirtti. Böylece telaffuzla ilgili sıkıntı yaşayan muhabirler ve spikerler de rahata kavuştu.
Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları