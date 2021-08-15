Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymek istemedi

Galatasaray'ın ofansif orta sahası Alexandru Cicaldau, 10 numaralı formayı giymek istemedi. Cicaldau, 33 numaralı formayı giymeyi tercih etti. Rumen futbolcunun, 10 numaralı formayı giyen futbolculara baskı yapılmasından ve Belhanda'nın çokça eleştirilmesinden dolayı böyle bir seçim yaptığı iddia edildi.