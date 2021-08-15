Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymek istemedi
Galatasaray'ın ofansif orta sahası Alexandru Cicaldau, 10 numaralı formayı giymek istemedi. Cicaldau, 33 numaralı formayı giymeyi tercih etti. Rumen futbolcunun, 10 numaralı formayı giyen futbolculara baskı yapılmasından ve Belhanda'nın çokça eleştirilmesinden dolayı böyle bir seçim yaptığı iddia edildi.
Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, 10 numaralı foymayı giymek istemedi. Cicaldau'nun bu hamlesi oldukça şaşırttı. Rumen futbolcu, Galatasaray'da 33 numaralı formayı terletecek.
HER ŞEYİN FARKINDA
Cicaldau'nun, Belhdanda'nın 10 numaralı forma yüzünden uğradığı eleştiriler yüzünden böyle bir tercih yaptığı iddia edildi. Ayrıca Sneijder, Hagi gibi yıldızların isminin altında ezilmek istemedi.