Chromia (CHR) coin nedir? Güncel Chromia (CHR) coin yorum ve grafiği
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Chromia (CHR) coin nedir? Güncel Chromia (CHR) coin yorum ve grafiği

Chromia (CHR) coin nedir? Güncel Chromia (CHR) coin yorum ve grafiği
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Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Chromia (CHR) zincirlerini merkezi olmayan bir depolama katmanı olarak kullanan ve Katman-2 geliştirmelerini kullanan blok zincirlerini temel alan çok çeşitli uygulamalara sahiptir. Bu uygulamalar, DeFi opsiyon ticaret platformu Hedget'ten, açık dünya çiftçilik oyunu My Neighbor Alice'e, devlet tapu girişimi LAC PropertyChain'e kadar uzanmaktadır. Chromia (CHR) coin nedir? Güncel Chromia (CHR) coin yorum ve grafiği

Chromia bugünkü fiyatı ₺1,31 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺374.542.590 TRY. Chromia son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #359, piyasa değeri ₺563.903.845 TRY. Dolaşımdaki arz 429.822.250 CHR coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 CHR coin.

CHROMİA NEDİR?

Chromia, İsveçli Chromaway AB şirketi tarafından tasarlanan açık kaynaklı bir kamu blok zinciridir. Chroma belirteci (CHR), Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Chromia blok zincirinin arkasındaki teknoloji, Chromaway AB tarafından kurumsal müşteriler için sağlanan bir çözüm olan 'Postchain' adlı daha önceki bir teknolojiden uyarlanmıştır.

CHROMİA NASIL ÇALIŞIR?

Chromia, Binance Smart Chain ve Ethereum için bağımsız bir Katman-1 blok zinciri ve EVM uyumlu Katman-2 geliştirmesidir. Mevcut dApp'leri geliştirmek ve ölçeklenebilirlik, gelişmiş veri işleme ve özelleştirilebilir ücret yapıları sağlayarak yeni nesil dApp'lerin oluşturulmasına izin vermek için tasarlanmıştır.

Blok zinciri, ilişkisel blok zinciri adı verilen benzersiz bir mimarinin yanı sıra Rell adlı özel bir programlama dili kullanır. Rell, SQL'e çok benzer şekilde kodlamak ve çalışmak üzere tasarlanmıştır; bu, geliştiricilerin ilişkisel bir veritabanının verimliliğiyle verileri depolarken ve işlerken blok zincirinin güvenliğinden ve değişmezliğinden yararlanmalarına olanak tanır.

Chromia'da çalışan her dApp, ana blok zincirine dayanan kendi yan zincirinde çalışır. Bu, her uygulamanın daha verimli bir şekilde ölçeklenmesini sağlar ve her uygulama geliştiricisine çeşitli ücret yapıları arasından seçim yapma özgürlüğü verir. Örneğin, bir uygulama kullanıcıların CHR'de (Ethereum veya Bitcoin'in çalışma şekline benzer şekilde) işlem ücretlerini ödemesini gerektirebilirken, başka bir uygulama, hesaplama gücünü rezerve etmek için yeterli CHR'yi stake edebilir ve kullanıcılarının hiçbir ücret ödemeden sınırsız işlem yapmasına izin verebilir.

CHROMİA'DA HANGİ UYGULAMALAR OLUŞTURULDU?

Chromia, zincirlerini merkezi olmayan bir depolama katmanı olarak kullanan ve Katman-2 geliştirmelerini kullanan blok zincirlerini temel alan çok çeşitli uygulamalara sahiptir. Bu uygulamalar, DeFi opsiyon ticaret platformu Hedget'ten, açık dünya çiftçilik oyunu My Neighbor Alice'e, devlet tapu girişimi LAC PropertyChain'e kadar uzanmaktadır.

Geliştirme aşamasındaki en son özelliklerden biri, hem Chromia zincirinde yerel bir standart olarak hem de mevcut ERC-721 ve BEP-721 belirteçleri için bir geliştirme katmanı olarak çalışacak olan Chromia Originals adlı yeni bir NFT standardıdır. Bu Katman-2 geliştirmeleri üzerindeki çalışmalar, Komşum Alice ile işbirliği içinde geliştirilmektedir.

CHROMİA'NIN ARKASINDA KİM VAR?

Chromia'nın çekirdek ekibi, endüstri gazileri Or Perelman, Henrik Hjelte ve Alex Mizrahi'den oluşuyor. Üçünün de kripto alanında derin kökleri var ve Bitcoin ve Ethereum'un ilk günlerine kadar gidiyor. Örneğin, Alex, Proof of Stake konsensüsü üzerine birkaç erken akademik makale yayınladı ve aynı zamanda, daha sonra Ethereum tarafından öne çıkacak olan 'token' fikrini geliştiren ilk projelerden biri olan Colored Coins'in arkasındaki kilit figürlerden biriydi.

Özetle, Chromia, merkezi olmayan uygulamalara gelişmiş özellikler ve veri işleme ve depolama yetenekleri sağlamak amacıyla aktif geliştirme aşamasında olan bir Katman-1 ve Katman-2 blok zinciri çözümüdür.

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