Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor
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Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor

Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'de Lille'le şampiyonluk yaşayan teknik direktör Christophe Galtier, sezonun bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmış ve Nice'in başına geçmişti. Deneyimli teknik adam, yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, geçen sezon Fransa Ligue 1'de gösterdiği harika performansla şampiyonluk ipini göğüslemişti. Takımın hocalığını yapan Christophe Galtier ise sezonun bitimiyle sürpriz bir karar alarak bir başka Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Deneyimli teknik adam, yeni takımına eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı getirmek için girişimlere başladı.

KULÜPLER ANLAŞIRSA SON KARARI BURAK YILMAZ VERECEK

Fanatik'in haberine göre; Nice ilk temasta, Lille'in transfer bedeliyle ilgili beklentisini sordu. Lille kulübü bu konuyla ilgili tecrübeli oyuncunun temsilcilerini bilgilendirdi. Kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanırsa, Burak ile bir görüşme yapılacak. Gelişmeleri takip eden milli futbolcu ortaya çıkabilecek yeni koşullara göre kararını verecek.

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