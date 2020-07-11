Christoph Daum teknik direktörlük görevi için Bristol City'ye başvurdu
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, İngiltere'de görev yapmanın hayalini kuruyor.
11.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:43
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, İngiltere'de görev yapmanın hayalini kuruyor.
Yaklaşık 3 yıldır boşta olan 66 yaşındaki teknik adamın, Championship takımlarından Bristol City ile temas kurduğu ortaya çıktı.
Bristol City CEO'su Mark Ashton, deneyimli teknik adamın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu bulunan Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet